VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bahçeli'den İsveç'e tepki: NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçmeyecektir
Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı
Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Bakan Varank: Ülkemiz katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
Mukaddes üç aylar 23 Ocak'ta başlayacak
'Yarıyıl tatili sonrası hastalıklar artabilir' uyarısı
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
Ticaret Bakanlığından ihracatçıya eğitim katkısı
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı
Romanlara yönelik 12 ilde sosyal konut projesi
Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonu başlatıldı
Elon Musk, tweetleri ile Tesla hisse fiyatı hareketleri arasında bir bağlantı olmadığını savundu
20 Ocak 2023 Cuma 14:43:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 14:43:00

Afganistan'da son günlerde kar ve soğuk nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 78'e yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Afganistan'da son günlerde etkisini artıran soğuk hava şartları nedeniyle 78 kişinin donarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Şafiullah Rahimi konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Ülke çapında ağırlaşan soğuk hava şartları nedeniyle son 9 günde donarak yaşamını yitirenlerin sayısının 78'e yükseldiğini kaydeden Rahimi, yaklaşık 75 bin büyükbaş hayvanın da telef olduğunu belirtti.

Afganistan Meteoroloji Kurumu ise bu yıl kış mevsiminde hava sıcaklığının geçen yıla oranla iki kat daha soğuk olduğunu aktararak eksi 34 derece ile Gor vilayetinde en şiddetli soğuğun yaşandığını kaydetti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de açıklamasında, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilerken yetkili makamlara gerekli önlemlerin alınması talimatının verildiğini ifade etti.

Hava şartları insani krizi derinleştiriyor

Ağır hava şartları nedeniyle özellikle kırsalda birçok bölgeye erişim zorluğu yaşanırken soğuk havaların bir hafta daha sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde kış mevsiminin başlangıcından bu yana sokaklarda yaşayan 45 uyuşturucu bağımlısının donarak yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Afganistan'da, ekonomik kriz yüzünden kış mevsiminde odun ve kömür alamayan dar gelirli büyük bir kesim bulunuyor.

Ayrıca, kırsalda resmi kayıt tutma konusundaki eksiklik de benzeri can kayıplarının sayısının daha yüksek olması ihtimalini artırıyor.

Özellikle kış mevsiminde ulaşım zorlukları, insani yardım kuruluşlarının muhtaç ailelere yardım götürmesini güçleştiriyor.

Etiketler : Taliban Afganistan 45 uyuşturucu bağımlısı Doğal Afetlerden Sorumlu Bakanlığı Sözcüsü Şafiullah Rahimi
Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...

Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...
Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'

Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'
Asker gibi eğitildik

Asker gibi eğitildik
Aşkı için her şeyi yapabilecek bir kadın

Aşkı için her şeyi yapabilecek bir kadın
Pınar Deniz'i yıkan ölüm

Pınar Deniz'i yıkan ölüm
Evlilik maneviyat sağlıyor

Evlilik maneviyat sağlıyor
25 gibi 45!

25 gibi 45!
İtalya'da moda haftasında

İtalya'da moda haftasında
Kuliste kutlama

Kuliste kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX