Afganistan'da patlamada 7 kişi öldü
Kaynak: AA
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, Han Abad'ın Cengelbaşi köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Muradi, patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin de yaralandığını belirtti.
Muradi, bombanın bölgeye Taliban militanlarınca yerleştirildiğini kaydetti.
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