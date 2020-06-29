Afganistan'da patlama: 23 sivil hayatını kaybetti
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesinde pazar yerinde düzenlenen roketli ve bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği, Sangin ilçesinin "Kuhne Bazar" pazar yerine önce 4 roket mermisinin isabet ettiğini, ardından kalabalığın arasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırılarda ilk belirlemelere göre 23 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 15 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, saldırıların Taliban tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Görgü tanıkları saldırıların halkın pazarda alışveriş yaptığı sırada düzenlendiğini söyledi.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Helmand'ın Sangin ilçesinin çoğu bölgesi Taliban kontrolünde bulunuyor.
- Filistin Yönetimi: Netanyahu, ilhaktan sonra müzakere edecek tek bir Filistinli bulamayacaktır
- Afganistan'da patlama: 23 sivil hayatını kaybetti
- Macaristan'dan Rum kesimi ve AB'ye Türkiye dersi! Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tutumu bırakın
- İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 162 kişi hayatını kaybetti
- BM, İsrail'in ilhak planlarının 'yasa dışı' olduğunu bildirdi
- Latin Amerika'nın doğaya karşı mücadelesi ve Kovid-19