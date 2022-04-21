Afganistan'da camide patlama! Onlarca ölü ve yaralı var

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21 Nisan 2022 Perşembe 14:14:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 14:16:00

Afganistan'da camide patlama: En az 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde bir camide meydana gelen patlamada, en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bir camide patlama sesleri duyuldu. Yerel basında yer alan son dakika haberlerde patlamanın ardından ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

AA'nın haberine göre, Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde bir camide meydana gelen patlamada, en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Mezar-ı Şerif'teki hastane yetkilisi Dr. Ghavsuddin Enveri, Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamanın ardından ölü ve yaralıların ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye getirildiğini söyledi.

En az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Enveri, 40 yaralının tedavi altına alındığını kaydetti.

Görgü tanıkları, olayın intihar saldırısı olduğunu ifade etti.

Etiketler : Afganistan CAMİ PATLAMA ÖLÜ
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