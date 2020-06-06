Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Haş ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 polis yaşamını yitirdi.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Haş ilçesinin Durhan bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polislerin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 11 polisin hayatını kaybettiğini belirten Ruhani, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.