Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında yine çatışma çıktı

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında yine çatışma çıktı

Taliban yönetiminin Spin Boldak Sınır Güçleri Komutanı Mevlevi Muhammed Haşim Mahmud, basına yaptığı açıklamada, çatışmanın sürdüğünü ancak bunu sona erdirmek için tarafların müzakere yürüttüğünü bildirdi.

Mahmud, olaya dair daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Spin Boldak Hastanesi yetkilileri ise şu ana kadar 2 yaralının hastaneye getirildiğini belirtti.

Taraflar arasında en son 11 Aralık'ta silahlı çatışma yaşanmış, Afganistan tarafında 1 Taliban mensubu hayatını kaybetmiş, 6'sı yaralanmıştı. Olayda 3 sivilin de yaralandığı açıklanmıştı.

Pakistan tarafında ise 6 sivilin yaşamını yitirdiği, 17 sivilin yaralandığı duyurulmuştu.

Olay, başta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif olmak üzere Pakistanlı siyasilerce kınanırken, Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, söz konusu olay nedeniyle Afganistan'ın özür dilediğini, konunun çözüldüğünü söylemişti.

SINIR SORUNLARI NEDENİYLE ZAMAN ZAMAN ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR



Taliban güçleri, grubun geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelmesinin ardından gerek Pakistan gerekse İran sınırında, göçmen geçişleri ve sınır anlaşmazlıkları nedeniyle bu ülkelerin güvenlik güçleriyle zaman zaman çatışmalar yaşıyor.

Önceki Afganistan hükümeti tarafından tanınmayan, Afganistan'ı Pakistan'dan ayıran Durand Hattı, Taliban yönetimi tarafından da tanınmıyor.

Durand Hattı'na tel örgü çekme çalışmalarını hızlandıran Pakistan, fiili sınırın Taliban tarafından tanınmasını bekliyor.