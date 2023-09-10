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Afganistan ile Pakistan sınırında çatışma: 7 militan öldürüldü
10 Eylül 2023 Pazar 20:49:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 20:49:00

Afganistan ile Pakistan sınırında çatışma: 7 militan öldürüldü

Kaynak: AA

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Pakistan'da Afganistan sınırı yakınlarında çıkan çatışmada 7 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki Çitral bölgesinde çıkan çatışmada 7 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, dün Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Afganistan sınırına yakın Çitral bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 7 militanın etkisiz hale getirildiği, 6'sının da ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Pakistan ordusu, 6 Eylül'de, "son model silahlarla donatılmış kalabalık bir terörist grubun" Afganistan-Pakistan sınırı yakınlarındaki Çitral bölgesinde bulunan 2 askeri karakola saldırı düzenlediğini, 4 askerin hayatını kaybettiğini, 12 militanın da öldürüldüğünü açıklamıştı.

YILIN İLK 6 AYINDA TERÖR SALDIRILARI YÜZDE 79 ARTTI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 79 arttı.

Bu dönemde düzenlenen 271 terör saldırısında 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin ilk 6 ayında 151 terör saldırısı gerçekleştirilmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Etiketler : pakistan afganistan çatışma
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