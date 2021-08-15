VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
İran sınırı 7/24 göz hapsinde
15 Ağustos 2021 Pazar 17:21:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 17:21:00

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden ayrıldı

ABONE OL

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin Tacikistan'a gittiği öne sürüldü.

Taliban'ın Afganistan'daki birçok vilayet merkezini ele geçirmesinin ve başkent Kabil'i kuşatmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Afganistan merkezli yayın kuruluşu TOLO News, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrıldığını yazdı.

Reuters ajansı, "Eşref Gani'nin konumunun güvenlik gerekçesiyle paylaşılmadığını" duyurdu.

Afganistan İçişleri Bakanlığının bir yetkilisi ise, Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiğini açıkladı.

Etiketler : afganistan taliban eşref gani tacikistan
Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti

Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti
Kıskançlık muhabbeti sıkmış

Kıskançlık muhabbeti sıkmış
İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor

İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor
Markalarını tanıttılar

Markalarını tanıttılar
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Los Angeles'ta klip çekti

Los Angeles'ta klip çekti
Düet arkadaşını eleştirdi

Düet arkadaşını eleştirdi
Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER