Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden ayrıldı

Taliban'ın Afganistan'daki birçok vilayet merkezini ele geçirmesinin ve başkent Kabil'i kuşatmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.



Afganistan merkezli yayın kuruluşu TOLO News, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrıldığını yazdı.

Reuters ajansı, "Eşref Gani'nin konumunun güvenlik gerekçesiyle paylaşılmadığını" duyurdu.

Afganistan İçişleri Bakanlığının bir yetkilisi ise, Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiğini açıkladı.