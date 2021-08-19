Afgan milli futbolcu, ABD uçağından düşerek hayatını kaybetti

Afgan ajansı Ariana'nın haberine göre, ülkenin milli futbol takımında oynayan Zaki Anwari, ABD Hava Kuvvetlerine ait Boeing C17 tipi uçaktan düşerek hayatını kaybetti.

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyenler nedeniyle başkentteki havalimanında izdiham oluşmuştu.

Bazı Afganlar ise havalimanından kalkan bir Amerikan uçağının kanat ve iniş takımına tutunarak kaçmaya çalışmıştı. O kişilerin uçaktan düştüğü anlar kameralara yansımıştı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında 2020'nin şubat ayında varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Katar'ın başkenti Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son 1 ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.