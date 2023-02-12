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12 Şubat 2023 Pazar 17:41:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 17:41:00

Afgan Kızılayı, depremzedeler için yaklaşık 940 bin Türk lirası yardımda bulundu

Kaynak: AA

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Afgan Kızılayı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere destek olmak amacıyla 4 milyon 500 bin afgani (yaklaşık 940 bin Türk lirası) dolar nakdi yardım yaptı.

Taliban geçici hükümetine bağlı Afgan Kızılayı Başkanı Mevlevi Metiullah Halis, depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Burada açılan taziye defterine başsağlığı mesajlarını yazan Halis, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Halis, Türkiye'nin insani yardımlarıyla en zor zamanlarda Afgan halkının yanında olduğunu belirterek afetten etkilenenlere gönderilmek amacıyla yaklaşık 940 bin Türk lirası değerinde nakdi yardımı Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay'a teslim etti.

Söz konusu destek dolayısıyla Afgan Kızılayına teşekkür eden Erginay da iki ülkenin tarih boyunca zor zamanlarda birbirlerini desteklediğini ifade etti.

Erginay, "Afgan halkının yanında olduk. Onlar da şimdi bize yardım ediyor. Dayanışmanın çok güzel bir örneğidir bu. Her yardım çok önemlidir. Miktarı ve niteliği önemli değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türk kurumlarının sağladığı çeşitli burslarla Türkiye'de üniversite eğitimi alan Afgan mezunlar da deprem nedeniyle Afganistan çapında yardım kampanyası başlattı.

Etiketler : afgan kızılayı afganistan deprem taliban depremzede yardım

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