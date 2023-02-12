Afgan Kızılayı, depremzedeler için yaklaşık 940 bin Türk lirası yardımda bulundu
Kaynak: AA
Afgan Kızılayı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere destek olmak amacıyla 4 milyon 500 bin afgani (yaklaşık 940 bin Türk lirası) dolar nakdi yardım yaptı.
Taliban geçici hükümetine bağlı Afgan Kızılayı Başkanı Mevlevi Metiullah Halis, depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.
Burada açılan taziye defterine başsağlığı mesajlarını yazan Halis, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.
Halis, Türkiye'nin insani yardımlarıyla en zor zamanlarda Afgan halkının yanında olduğunu belirterek afetten etkilenenlere gönderilmek amacıyla yaklaşık 940 bin Türk lirası değerinde nakdi yardımı Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay'a teslim etti.
Söz konusu destek dolayısıyla Afgan Kızılayına teşekkür eden Erginay da iki ülkenin tarih boyunca zor zamanlarda birbirlerini desteklediğini ifade etti.
Erginay, "Afgan halkının yanında olduk. Onlar da şimdi bize yardım ediyor. Dayanışmanın çok güzel bir örneğidir bu. Her yardım çok önemlidir. Miktarı ve niteliği önemli değil." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Türk kurumlarının sağladığı çeşitli burslarla Türkiye'de üniversite eğitimi alan Afgan mezunlar da deprem nedeniyle Afganistan çapında yardım kampanyası başlattı.
- Afgan Kızılayı, depremzedeler için yaklaşık 940 bin Türk lirası yardımda bulundu
- Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem nedeniyle Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı
- Türkiye'deki depremin tektonik etkisi uydudan görüntülendi
- BAE'den Türkiye'ye depremzedelere yardım malzemesi ulaştırmak için hava köprüsü
- BAE, deprem bölgelerine son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi
- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları artıyor