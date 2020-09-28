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28 Eylül 2020 Pazartesi 17:01:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 17:14:00

Afd'nin eski sözcüsünden kan donduran sözler: Göçmenleri gaz odalarına sokun ya da vurun

Kaynak: AA

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Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD)'nin eski basın sözcüsü Christian Lüth'ün, ülkeye gelen göçmenlerin vurulabileceğini veya gaz odalarına sokulabileceğini söylediği iddia edildi.

Zeit gazetesinde yer alan haberde, eski AfD'nin basın sözcüsü Lüth'ün Lisa Licentia adlı YouTuber ile 23 Şubat'ta bir akşam yemeğinde görüştükleri ve orada göçmenler için ağır ifadeler kullandığı iddia edildi.

Haberde, Lisa Licentia'nın görüşmede "Daha fazla göçmenin gelmesi sizin çıkarınıza olacakmış gibi geliyor mu?" şeklinde sorusuna Lüth'ün, "Evet. Çünkü o zaman AfD daha iyi olacak. Yine de hepsini vurabiliriz. Bu hiç sorun değil. Ya da gaz odalarına sokabiliriz ya da ne istersen. Umurumda değil." ifadeleriyle cevap verdiği belirtildi.

Görüşmenin görüntülerinin bu akşam Pro 7 televizyonunda gösterileceği ifade edilen haberde, Lüth'ün "Almanya'nın durumu ne kadar kötüye giderse AfD için o kadar iyi olur. Tabii ki durum çocuklarımız açısından çok kötü." dediği aktarıldı.

Aşırı sağcı AfD partisi Christian Lüth'ün görevine nisan ayı sonunda son vermişti.

Alman medyasında, Lüth'ün ari ırka ait olduğunu söylediği ve kendisini faşist olarak nitelendirdiğinin medyada yer almasının ardından görevine son verildiği belirtilmişti.

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