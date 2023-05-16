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16 Mayıs 2023 Salı 18:00:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 18:00:00

AB'ye yasa dışı girişler ilk 4 ayda arttı

Kaynak: AA

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Merkezi Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex, AB ülkelerine yasa dışı girişlerin yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 80 bin 700'e yükseldiğini bildirdi.

Frontex'ten yapılan açıklamaya göre, ilk hesaplamalar çerçevesinde yılın ilk 4 ayında AB'nin dış sınırlarında tespit edilen düzensiz sınır geçişlerinin sayısı, 2016'dan bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Bu yılın ilk 4 ayında girişlerde en çok kullanılan güzergah, Orta Akdeniz oldu. Bu rotadan 42 bin 165 kişi AB ülkelerine girdi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 292'lik artış olarak kayıtlara geçti. Orta Akdeniz rotasından en çok yasa dışı geçenler Fildişi Sahili, Gine ve Pakistan vatandaşları oldu.

İkinci sıradaki güzergah olan Batı Balkanlar'dan girenlerin sayısı yüzde 21 azalarak 22 bin 546'ya düştü. Bu güzergahı en çok Suriyeliler ve Afganlar kullandı.

Üçüncü sıradaki Doğu Akdeniz'den gelenlerin sayısı da yüzde 31 azalarak 7 bin 856 oldu. Doğu Akdeniz güzergahını da en çok kullananlar Suriyeliler, Filistinliler ve Afganlar olarak kayıtlara geçti.

AB ülkelerine yasa dışı girişler, yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 80 bin 700'e yükseldi.

Etiketler : avrupa birliği sınır koruma ajansı frontex
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