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09 Mart 2023 Perşembe 17:45:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 17:45:00

AB'ye gelecek kış için gaz uyarısı

Kaynak: AA

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Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "Bu kışı atlattık ama bir kış daha geliyor. Benim uyarım, gelecek kış bu kıştan daha zor olabilir." dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa ülkelerinin gelecek kış doğal gaz tedarikinde zorlanabileceği uyarısı yaptı.

Birol ile AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Avrupa Parlamentosu (AP) Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi'nde, Rusya Ukrayna Savaşı'nın birinci yılında enerjideki durum konulu oturumda konuştu.

Bazı AB liderlerinin enerji krizi karşısında sağlanan başarı dolayısıyla kendilerine "aşırı" güvendiklerini" söyleyen Birol, "Bu kışı atlattık ama bir kış daha geliyor. Benim uyarım, gelecek kış bu kıştan daha zor olabilir." diye konuştu.

Birol, Avrupa ülkelerinin bu kış döneminde Rusya'dan boru hattı gazı yerine piyasalardan çok miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG ) ithal edebildiği için şanslı olduklarını anlattı.

AB ülkelerinin bu kadar LNG ithal edebilmesinin bir nedeninin de 2022 yılında Çin'in gaz talebinin gerilemesi olduğunu söyleyen Birol, Çin'in geçen yıl LNG ithalatını önemli ölçüde azalttığını ve bu nedenle piyasalarda çok miktarda LNG bulunabildiğini ifade etti.

Birol, son dönemde bütün göstergelerin Çin ekonomisinin toparlandığı yönünde olduğunu hatırlatarak, bu nedenle artık Çin'in LNG ithalatının artacağını vurguladı.

Dünya çapında her yıl belirli miktarda LNG projesinin tamamlandığını ve alıcılara sunulduğunu anımsatan Birol, 2023'de küresel pazarlara gelecek yeni LNG kapasitesinin tarihin en düşük seviyelerinden olan 20 milyar metreküp civarında seyrettiğini belirtti.

Birol, Avrupa'nın bu yılı ciddi sorunlar yaşamadan geçirebilmesinin nedenlerinden birinin de nispeten ılıman kış dönemi olduğuna işaret ederek, "Kimse, gelecek kışın bu kış kadar ılıman geçeceğini garanti edemez." değerlendirmesini yaptı.

GELECEK 2 YIL ZORLU OLACAK

Kadri Simson da "İşlerin kolaylaştığı yanılsamasına kapılmamalıyız. Bu yıl ve gelecek yıl zorlu olacak. Pek çok belirsizlik devam ediyor." dedi.

Ukrayna'nın AB'nin ortak doğal gaz alım planına dahil olacağını söyleyen Simson, böylece Ukrayna'nın 2 milyar metreküp ilave gaz almasına yardımcı olacaklarını anlattı.

Zaporijya Nükleer Santralini'nin uluslararası anlaşmalara aykırı biçimde Rusya güçlerince işgal edildiğini belirten Simson, bunun nükleer kaza riskini artırdığını ifade etti.

Simson, AB ülkelerine, doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltma tedbirini gelecek yıla kadar uzatmayı teklif edeceğini vurguladı.

AB ülkeleri ve enerji şirketlerinin Rusya ile yeni LNG alım sözleşmeleri yapmaması gerektiğini belirten Simson, "Rus gazından bir an önce tamamen kurtulmalıyız." diye konuştu.

Simson, sözlerini, "Bütün üye ülkeleri ve şirketleri, Rus LNG'sini satın almayı bırakmaya ve mevcut sözleşmeler sona erdikten sonra Rusya ile herhangi bir yeni gaz sözleşmesi imzalamamaya teşvik ediyorum." diye tamamladı.

Etiketler : uluslararası enerji ajansı avrupa birliği doğal gaz

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