AB'nin Ermenistan'daki izleme heyetinin görevi sona erdi

Avrupa Birliği'nin (AB), Ermenistan-Azerbaycan sınırında durumu izleyen ve iki aydır sınırın Ermenistan tarafından bulunan heyetinin görevi tamamlandı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, 17 Ekim'de görevlendirilen AB izleme heyetinin bugün görevinin sonuna geldiği bildirildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra AB Konseyi ile Fransa'nın vardığı uzlaşıyla görevlendirilen sivil AB heyeti, Ermenistan ile Azerbaycan sınırında sahadaki durumu izleme, analiz etme ve rapor hazırlama amacı taşıyordu.

Toplam 40 kişilik Avrupalı uzmanlar heyetinin görevinin bitmesinin ardından yeni bir aşamanın bugün başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan'da daha uzun vadeli olası bir AB misyonu için zemin hazırlayacak, nihai hedefi bölgede sürdürülebilir barışa katkı sağlamak olan geçiş ekibiyle bugün AB'nin Güney Kafkasya'daki varlığının yeni bir aşamasını başlatıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ermenistan makamlarıyla anlaşan AB, yeni geçiş ekibini Gürcistan'daki AB İzleme Misyonundan kaydırarak Ermenistan'a gönderecek.

AB'nin geçiş ekibi göndermedeki amacı, "Birliğin bölgedeki güvenlik durumu hakkında farkındalığını artırmak ve olası bir sivil AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) misyonunun planlaması ve hazırlığına katkıda bulunmak" şeklinde açıklandı.

Aliyev ve Paşinyan, 6 Ekim'de Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü görüşmede bir araya gelmişti.

AB'nin Ermenistan sınırına izleme misyonu göndermesi için AB Konseyi 17 Ekim'de karar almıştı.