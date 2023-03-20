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20 Mart 2023 Pazartesi 23:31:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 23:31:00

AB'nin bağışçılar konferansında Türkiye için taahhüt miktarı 6 milyar euro

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile AB dönem başkanı İsveç'in Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansında taahhüt edilen 7 milyar euroluk yardımın 6,05 milyar eurosu Türkiye için, 950 milyon eurosu Suriyeliler için yapıldı.

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansında yapılan taahhütlerin toplamının 7 milyar euro olduğu açıklandı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Türkiye için hibeler ve krediler dahil olmak üzere taahhüt edilen miktarın 6,05 milyar euro olduğu kaydedildi.

Suriyeli depremzedeler için ise hibe olarak 950 milyon euro taahhüt edildiği bildirildi.

Açıklamada, "AB Komisyonu ve AB üyesi ülkelerin yanı sıra Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 3,6 milyar euro ile toplam hibe taahhüdünün yüzde 50'sini temsil etmektedir" ifadesi yer aldı.

Türkiye'ye yönelik fonların insani ihtiyaçların karşılanması ve depremden etkilenen bölgelerin yeniden imarında kullanılacağı belirtilen açıklamada, Türkiye'deki hasar tespit raporlarına göre depremin ekonomik etkisinin 100 milyar doların üzerinde olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, yeniden imar çabalarının deprem bölgelerinde yapılacak inşaatlarda uluslararası standartlara uyulmasını sağlayacağı, Suriye'ye yönelik fonların ise insani ihtiyaçların karşılanmasını ve ön toparlanmayı destekleyeceği ifade edildi.

Etiketler : AB Avrupa Birliği depremzede

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