İsrail'in 150 gündür saldırılarının sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne birçok ülke tarafından havadan insani yardımlar sağlanmaya devam ediyor. İsrail'in insani yardımların girişine izin vermediği kuzey bölgesine havadan yardım ulaştırıldı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, açlıkla mücadele eden çok sayıda Gazzelinin yardımlara doğru koştuğu görüldü.
04 Mart 2024 Pazartesi 23:09:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 23:09:00
Abluka altındaki Gazze'ye havadan yardımlar sürüyor
Kaynak: İHA
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İşgalci İsrail ablukası altında olan Gazze Şeridi'ne birçok ülkeler tarafından havadan yardımlar devam ediyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyine birçok ülke tarafından havadan insani yardımlar sağlanmaya devam ediyor.
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