Gazze'de İsrail saldırılarında hasar gören 90 bin konutun yeniden imarı gerekiyor

Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, "2022 yılı Gazze Şeridi'ndeki ekonomik, sosyal ve kültürel hakların gerçekliği" temalı bir rapor hazırladı.

Rapora ilişkin Gazze'de düzenlenen basın toplantısında Mizan İnsan Hakları Merkezi adına konuşan araştırmacı Basim Ebu Cerayi, geçen sene İsrail'in uygulamaları nedeniyle abluka altındaki bölgede oluşan zararlar hakkında bilgi verdi.

Ebu Cerayi, İsrail saldırıları nedeniyle hasar gören konut sıkıntısının geçen yıldan günümüze devam ettiğini belirterek, "Bölgede 90 bin 17 konutun kısmen ya da tamamen hasarlı olduğu tespit edildi. Bu yapıların yeniden imara ihtiyacı var." dedi.

Gazze'de güvenilir ve yeterli içme suyu miktarının önceki seneye göre gerilediğini ifade eden Ebu Cerayi, Gazze'deki akifer kuyularından çıkarılan toplam suyun yüzde 2,96'sının uluslararası sağlık standartlarına uygun olmadığı bilgisini paylaştı.

ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE'DEN ÇIKABİLMEK İÇİN İZİN BEKLEYEN HASTA FİLİSTİNLİLER

Ebu Cerayi, kısıtlı sağlık imkanlarına sahip Gazze Şeridi'nde, tedavi olmayı bekleyen hastalara yönelik İsrail'in ihlallerine de değindi.

Filistinli yetkili, tedavi amaçlı Batı Şeria veya Kudüs'e geçmek isteyen 20 bin 295 hastanın, İsrail makamlarına dilekçe verdiğini ancak bu dilekçelerden yüzde 33'üne ya ret yanıtı verildiğini ya da görmezden gelindiğini aktardı.

İsrail'in, 225 hastayı bölgeden çıkışları için soruşturma ve sorguya tabi tuttuğunu belirten Ebu Cerayi, bunlardan sadece 24'ünün çıkışına onay verildiğini kaydetti.

İsrail saldırılarının öğrenciler arasında yol açtığı kayba da dikkati çeken Ebu Cerayi, geçen yıl 6'sı üniversite öncesi aşamadan, 2'si lisans ve lisans üstü aşamadan olmak üzere 8 öğrencinin saldırılar sonucu yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ebu Cerayi, geçen sene Gazze'den gelerek İsrail'de çalışan Filistinlilerden 5'inin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınmaması nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİ BALIKÇILAR

Gazze Şeridi'nde halkın önde gelen geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık sektöründe yaşanan ihlallere de dikkati çeken Ebu Cerayi, geçen yıl İsrail'in Filistinli balıkçılara yönelik 474 kez ateş açtığını aktardı.

Ebu Cerayi, söz konusu saldırılar sırasında 23 balıkçının yaralandığını, 8'i çocuk 64 Filistinlinin gözaltına alındığını, 23 balıkçı teknesine de el konulduğunu ifade etti.

İsrail'in tarım arazilerine yönelik saldırıları ve ihlallerinin de artarak devam ettiğini kaydeden Ebu Cerayi, İsrail güçlerinin geçen sene Filistinlilere ait tarım arazilerine yönelik 42 ihlal gerçekleştirdiğini ve 590 kez ateş açtığını aktardı.

Ebu Cerayi, İsrail'in bu ihlallerinin sınır bölgesindeki Filistinli çiftçilerin maruz kaldığı sıkıntıları artırdığını vurguladı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.