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Abisi 2. İntifada'nın sembol ismi olmuştu: İsrail Durra'nın kardeşini de katletti
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19 Ocak 2024 Cuma 18:52:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 18:52:00

Abisi 2. İntifada'nın sembol ismi olmuştu: İsrail Durra'nın kardeşini de katletti

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail 2. İntifada'nın sembol ismi olan ve katil İsrail tarafından şehit edilen Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed'i de katletti.

Filistin'de İsrail'e karşı 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 12 yaşındaki Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürüldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Durra ailesinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki evlerini bombaladı.

Saldırıda 2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi Ahmed ed-Durra öldürüldü

"KARDEŞİN MUHAMMED'E SELAM SÖYLE"

Durra'nın annesi Amal, yerel basına yaptığı açıklamada, "Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin. İsrail tüm çocuklarımızı katletti. Allah onlardan intikamımızı alsın." dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ahmed'in babası Cemal ed-Durra, İsrail saldırısında öldürülen oğluna veda ederken, "Kardeşin Muhammed'e selam söyle" ifadelerini kullandı.

BABA DURRA İSRAİL'İN SALDIRILARINDA KARDEŞLERİNİ DE KAYBETTİ

Baba Durra, İsrail'in 10 Ekim'de kardeşlerinin evlerini bombaladığını, iki erkek kardeşini, kardeşinin eşini, onların tek kızlarının yanı sıra çoğu çocuk onlarca komşusunu öldürdüğünü belirtmişti.

İsrail'in çocukları kasten öldürdüğünü vurgulayan Durra, "Her gün çocuklar öldürülüyor. Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor. Öldürülen her çocuk Muhammed Durra'dır. Muhammed'in kanı hala akıyor." demişti.

BABASIYLA SIĞINDIĞI DUVARIN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Muhammed Durra (12), 30 Eylül 2000 yılında patlak veren 2'nci İntifada sırasında meydana gelen olaylarda, İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmanın ortasında kalmıştı.

Durra'nın babasıyla sığındığı duvarın önünde vurulduğu an France 2 televizyonu tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

Etiketler : intifada sembolü Ahmed'in katli İsrail işgali Muhammed Durra
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