Duterte'nin Sözcüsü Harry Roque, Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, Duterte'nin Amerikan kara listesine rağmen Çinli işletmelerle devam eden projeleri durdurmayacağını, altyapının ulusal bir öncelik olduğunu ve Filipinler'in kendi çıkarlarını Washington'un çıkarlarına tabi kılmayacağını savundu.

Roque, "Başkan dün gece Amerikalıların Amerika'daki topraklarında ve belki de kendi yetki alanlarındaki askeri üslerinde, Çinli şirketleri kara listeye alabileceklerini açıkladı. Ancak başkanın söylediği şey açık: Amerikalıların direktiflerine uymayacak. Çünkü biz özgür ve bağımsız bir ulusuz ve bu yatırımlar için Çin'e ihtiyacımız var."

Filipinler'in, herhangi bir yabancı gücün vasal* devleti olmadığını belirten Roque, ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

Donald Trump yönetimi geçtiğimiz hafta, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sularda bulunan noktalara asker yığmaya yardım etmekle suçlanan 24 Çin devlet kuruluşunu kara listeye aldı.

Bölgedeki Spratly ve Paracel Adaları gibi bir dizi küçük mercan adası ve ada zinciri, Çin, Vietnam, Malezya ve hatta Filipinler de dahil olmak birok ülke tarafından 'hak iddiası' tartışmasının göbeğinde.

Duterte, Bölgesel anlaşmazlıklar ve gecikmelere rağmen, 6 yıllık bir çalışma olan 'İnşa Et, İnşa Et, İnşa Et' projeleri kapsamında, 2017'den bu yana 180 milyar dolarlık iddialı bir altyapı projesinde ilerlemede kararlı görünüyor.

Çinli firmalar, Sangley uluslararası havaalanının revizyonu da dahil olmak üzere projede büyük rol oynuyor.

Roque, "Yani [Sangley projesi] ve hangi Çinli müteahhidin dahil olduğuna bakılmaksızın diğer tüm projeler devam edecek, çünkü ulusal çıkar, Yap, İnşa Et, İnşa Et kapsamındaki amiral gemisi projelerinin tamamlanmasını sağlamaktır," dedi.

