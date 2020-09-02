  • BIST
    1084.95
  • Dolar
    7,3911
  • Euro
    8,7538
  • Altın
    460,8380
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hindistan yüzlerce uygulamayı yasakladı!
ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte 1136 ölü
TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları Tuz Gölü'nde başladı!
Dışişleri'nden çok sert 'Charlie Hebdo' tepkisi: Kabul edilemez
Elon Musk dünyanın üçüncü en zengin insanı oldu
PSG'de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
ÖSYM Başkanı açıkladı! Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar ayrı salonlarda sınava alınacak
Başkan Erdoğan, Külliye'de Trabzonspor yönetimini kabul etti
MHP Lideri Bahçeli'den 'idam cezası' açıklaması!
Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'yu transfer etti
Ersin Tatar'dan sert tepki!
Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Libya'nın Terhune kentindeki bir arazide toplu mezar bulundu
'İlk Bilecikli' bulundu... DNA'sı incelenecek
Bakan Selçuk duyurmuştu... 81 ilde EBA Destek Noktası kuruldu
16 yaşındaki genç dehşet saçtı! Yaşlı adamı, tabanca kabzasıyla döverek öldürdü
Suudi Arabistan hava sahasını BAE ve İsrail'e açtı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Giresunlulara balıkçı barınağı müjdesi
Türkiye'nin en çok itibar gören meslekleri belli oldu
AK Partili eski milletvekili Mücahit Pehlivan hayatını kaybetti
Müziği bıraktı, manav olmaya karar verdi
Arisaka-30 isimli Japon tüfeği Çanakkale Savaşları'nda kullanılmış!
Hafter milisleri ateşkesi ikinci kez ihlal etti
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
02 Eylül 2020 Çarşamba 14:27:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 14:33:00

ABD'ye rest çekti: Vasal devletin değiliz, Çin'le ilişkimiz bizim çıkarlarımız doğrultusunda

ABONE OL

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sözcüsü, Manila'nın yabancı bir güce boyun eğmeyeceğini, Filipinler'in Çin şirketlerine yönelik ABD kara listesinden korkmayacağını ve yaptırım uygulanan firmalarla iş yapmaya devam edeceği açıklamasında bulundu

Duterte'nin Sözcüsü Harry Roque, Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, Duterte'nin Amerikan kara listesine rağmen Çinli işletmelerle devam eden projeleri durdurmayacağını, altyapının ulusal bir öncelik olduğunu ve Filipinler'in kendi çıkarlarını Washington'un çıkarlarına tabi kılmayacağını savundu.

Roque, "Başkan dün gece Amerikalıların Amerika'daki topraklarında ve belki de kendi yetki alanlarındaki askeri üslerinde, Çinli şirketleri kara listeye alabileceklerini açıkladı. Ancak başkanın söylediği şey açık: Amerikalıların direktiflerine uymayacak. Çünkü biz özgür ve bağımsız bir ulusuz ve bu yatırımlar için Çin'e ihtiyacımız var."

Filipinler'in, herhangi bir yabancı gücün vasal* devleti olmadığını belirten Roque, ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

Donald Trump yönetimi geçtiğimiz hafta, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sularda bulunan noktalara asker yığmaya yardım etmekle suçlanan 24 Çin devlet kuruluşunu kara listeye aldı.

Bölgedeki Spratly ve Paracel Adaları gibi bir dizi küçük mercan adası ve ada zinciri, Çin, Vietnam, Malezya ve hatta Filipinler de dahil olmak birok ülke tarafından 'hak iddiası' tartışmasının göbeğinde.

Duterte, Bölgesel anlaşmazlıklar ve gecikmelere rağmen, 6 yıllık bir çalışma olan 'İnşa Et, İnşa Et, İnşa Et' projeleri kapsamında, 2017'den bu yana 180 milyar dolarlık iddialı bir altyapı projesinde ilerlemede kararlı görünüyor.

Çinli firmalar, Sangley uluslararası havaalanının revizyonu da dahil olmak üzere projede büyük rol oynuyor.

Roque, "Yani [Sangley projesi] ve hangi Çinli müteahhidin dahil olduğuna bakılmaksızın diğer tüm projeler devam edecek, çünkü ulusal çıkar, Yap, İnşa Et, İnşa Et kapsamındaki amiral gemisi projelerinin tamamlanmasını sağlamaktır," dedi.

(star.com.tr)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER