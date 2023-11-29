29 Kasım 2023 Çarşamba 09:47:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 09:47:00
ABD'ye ait uçak okyanusa düştü
Kaynak: TRT Haber
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ABD askeri uçağı, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçakta 8 kişinin olduğu açıklandı.
ABD askeri uçağı, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçakta 8 kişinin olduğu açıklandı.
- ABD'ye ait uçak okyanusa düştü
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