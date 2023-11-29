VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'ye ait uçak okyanusa düştü
Firari FETÖ'cü Kars'ta yakalandı
Serbest bırakılacak esirler işgalci İsrail'e iletildi
Hatay'da uyuşturucuya geçit yok... MİT'ten nefes kesen operasyon
Aile ve Gençlik Fonu'nun detayları belli oldu... Resmi Gazete'de yayımlandı
Ukrayna'nın İHA saldırısı engellendi
29 Kasım 2023 Çarşamba 09:47:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 09:47:00

ABD'ye ait uçak okyanusa düştü

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

ABD askeri uçağı, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçakta 8 kişinin olduğu açıklandı.

ABD askeri uçağı, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçakta 8 kişinin olduğu açıklandı.

Etiketler : abd uçak okyanus
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX