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22 Mart 2023 Çarşamba 21:04:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 21:04:00

ABD'ye ait iha'yı düşürmüşlerdi: Rusya'dan o pilotlara cesaret nişanı

Kaynak: İHA

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz üzerinde ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşmesine sebep olan 2 pilota cesaret nişanı takdim etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ile ABD arasında krize neden olan ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracının (İHA) Karadeniz'e düşürülmesinde rol oynayan pilotlara cesaret nişanı takdim etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Amerikan MQ-9 insansız hava aracının, özel askeri harekat bölgesi kısıtlama alanı sınırlarını ihlal etmesini önleyen Su-27 pilotlarına cesaret nişanı takdim edildi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında ise ABD'ye ait İHA'ya Rus uçakları tarafından önleme yapıldığı ve bu sırada İHA'nın manevra yaparken irtifa kaybedip düştüğüne vurgu yapıldı. Askerler, ödüllerinden dolayı Şoygu'ya teşekkürlerini sundu.

"PİLOTLAR, UKRAYNA'DAKİ SAVAŞTA DENEYİM KAZANDI"

Ödül töreninin öncesinde Rus ordusunun askeri kademe ve yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiren Şoygu önemli açıklamalarda bulundu. Rus pilotların, Ukrayna'daki savaşta önemli ölçüde deneyim kazandığına dikkat çeken Şoygu, "Özel askeri operasyon sırasında havacılık kuvvetlerinin yüzde 90'a yakını, stratejik uzun menzilli kuvvetlerin yüzde 60'ı, insansız hava araçları birimlerinin de yüzde 85'i muharebe deneyimi kazandı" dedi. Rus hava kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında da bilgi veren Şoygu, "Operasyon sırasında 140 binden fazla sorti yapıldı. Havacılık ve Uzay Kuvvetleri 20 binden fazla düşman hedefini imha etti" şeklinde konuştu.

İHA KRİZİ

ABD tarafından yapılan açıklamada, MQ-9 Reaper tipi İHA'nın Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada Rusya'ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığı ifade edilmiş, önleme sırasında uçaklardan birinin İHA'ya çarptığı belirtilmişti. Çarpma nedeniyle pervanesinde hasar meydana gelen İHA'nın ABD kuvvetleri tarafından Karadeniz'e düşürüldüğü açıklanmıştı.

Etiketler : Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu abd

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