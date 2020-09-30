ABC News'in haberine göre; kaza, Kaliforniya eyaletinin Imperial bölgesinde meydana geldi. Kazada, F-35'in havada yakıt ikmali yapan KC-130J uçağıyla çarpıştığı belirtildi.

Pilotun kendisini fırlatarak kurtulduğu kazada yakıt ikmali tankeri ise güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, kazanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.