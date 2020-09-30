Yakıt ikmalini beceremeyen ABD'ye ait iki uçak düştü: F-35B yere çakıldı, KC-130J tarlaya indi
ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, havada yakıt ikmali yaptığı sırada KC-130J tanker uçağı ile çarpıştı. KC-130 bir tarlaya mecburi iniş yaparken, F-35B çarpışma sonucu düştü. Pilotun fırlatma koltuğu ile atladığı belirtilirken durumunun iyi olduğu aktarıldı.
ABC News'in haberine göre; kaza, Kaliforniya eyaletinin Imperial bölgesinde meydana geldi. Kazada, F-35'in havada yakıt ikmali yapan KC-130J uçağıyla çarpıştığı belirtildi.
Pilotun kendisini fırlatarak kurtulduğu kazada yakıt ikmali tankeri ise güvenli bir şekilde iniş yaptı.
Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, kazanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.
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