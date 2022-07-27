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27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:00:00

Abdülhamid Han uykularını kaçırdı

Kaynak: Sabah

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Dünyada 7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan Abdülhamid, komşu Yunanistan'ın uykularını kaçırdı. Ülkenin birçok yayın organında geminin özellikleri sıralanırken, Bakan Dönmez'in Abdülhamid Han'ın 'Türk deniz sorumluluk alanları içinde' faaliyet yürüteceğini söylediğinin altı çizildi.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin yola çıkacağı tarih belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" dedi.

Abdülhamid Han'ın varlığı zaten halihazırda bir süredir Yunanistan'ın gündemini meşgul etmekteydi. Sondaj gemisinin yola çıkacağı tarih belli olunca, gazeteler Abdülhamid Han'ı yeniden manşetlerine taşıdı.

ÖZELLİKLERİ TEK TEK SIRALANDI

Sabah'ın haberine göre; Yunan gazetesi Kathimerini, Abdülhamid Han'ın yola çıkacağı tarihten bahsederek, Bakan Dönmez'in sondaj gemisinin 'Türk deniz sorumluluk alanları içinde' faaliyet yürüteceğini söylediğinin altını çizdi. Avgi adlı internet gazetesi ise Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta yola çıkacağını ifade ederek geminin özelliklerinden şöyle bahsetti: "Abdülhamid Han 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde. 7. nesil gemi, Türkiye'nin sondaj filosunun en güçlüsü olarak kabul ediliyor. Gemi, 12 bin-12 bin 500 metre derinlikle çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapma kabiliyetine sahip ve 6. nesil gemilere göre çok daha ileri bir teknolojiye sahip."

'GEMİ NEREYE GİDECEK'

Parapolitika gazetesi de Abdülhamid Han'ın gücünden bahsetti. Ayrıca Yunanistan'ın böyle bir sondaj gemisinin olup olmadığıyla ilgili de açıklama yapan gazete, "Diplomatik kaynaklar Yunan yargı yetkisi altındaki bir bölgeye araştırma gemisi gönderme planının olmadığını öne sürdüler" sözlerine yer verdi.

Gazete Türkiye'nin Atina'nın Girit çevresinde herhangi bir hareketini önlemek istediğini iddia etti.

Yunan basını Abdülhamid Han'ın özelliklerinden bahsettiği kadar bu geminin nerede sondaj yapacağını da merak ediyor. Türkiye'nin 7. nesil sondaj gemisi haftalardır Yunan basınında manşetlerden düşmüyor. Geminin rotası konusunda Atina basını temelde 3 güzergah üzerinde duruyor:

OLASILIKLAR ANALİZ EDİLDİ

1. Abdülhamid Han'ın Türkiye sınırına yakın bir bölgede faaliyet göstermesi. Yunan basını bu olasılığın oldukça düşük olduğunu belirtiyor.

2. Türkiye'nin Türk karasuları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sondaj yapması... Birkaç hafta önce KKTC ihtimali üzerinde duran Yunan basını, Atina'nın Adülhamid Han'ın hamlelerini tahmin etmek için akademisyenlerden bilgi aldığını ifade etmişti.

3. Doğu Akdeniz'de 2020 yılındaki Oruç Reis geriliminin yaşandığı yerde faaliyet göstermesi.

2020 yılının Ağustos ayında, Antalya açıklarında doğal gaz arama çalışmalarını devam ettiren Oruç Reis, Yunan savaş gemileri tarafından engellenmeye çalışılmıştı. Türk donanması da duruma müdahale ederek Yunan tarafının uzaklaşmasını sağlamıştı. O günlerde iki ülke bir deniz savaşının eşiğine gelmişti.

Etiketler : Abdülhamid Han Bakan Dönmez sondaj gemisi
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