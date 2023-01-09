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09 Ocak 2023 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 17:00:00

ABD'nin terör örgütüne desteği bitmiyor! YPG/PKK üssüne 100 araçlık takviye...

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ABD güçleri terör örgütünün işgalindeki Suriye'nin Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına 100'e yakın araçtan oluşan takviye konvoyları gönderdi.

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına son 3 günde Irak toprakları üzerinden 100'e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyları gönderdi.

AA'da yer alan habere göre, ABD güçlerine ait takviyeler, 6 ve 8 Ocak'ta Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.

Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 100'e yakın araçtan oluşan konvoylarda, zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok sayıda mühimmat yer aldı.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

Etiketler : ABD ordusu Barış Pınarı Harekatı ABD PKK/YPG
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