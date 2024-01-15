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ABD'nin Suriye'deki üssüne roket atıldı: 1 asker yaralı
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Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
15 Ocak 2024 Pazartesi 18:13:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 18:13:00

ABD'nin Suriye'deki üssüne roket atıldı: 1 asker yaralı

Kaynak: AA

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İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı düzenledi. Saldırıda, bir ABD askerinin yaralandığı öne sürüldü.

Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli grupların, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle düzenlediği saldırıda 1 askerin yaralandığı iddia edildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlanan İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko saz sahasındaki üsse roketlerle saldırdı.

Saldırıda, bir ABD askerinin yaralandığı öne sürüldü.

ABD tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Etiketler : Suriye saldırısı İran destekli gruplar ABD üssü yaralanan asker
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