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20 Ocak 2023 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 18:00:00

ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne dron saldırısı düzenlendi

Kaynak: AA

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Suriye'nin güneyinde ABD askerlerinin konuşlu olduğu El Tanıf üssüne kamikaze dronlarla saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah 3 tek kullanımlık dron, Suriye'deki El Tanıf Garnizonuna saldırı düzenledi. İki dron Koalisyon Kuvvetleri tarafından düşürülürken, biri üsse isabet etti. İki Suriye Özgür Ordusu mensubu yaralandı ve tıbbi tedavi altına alındı. ABD askerlerinden yaralanan olmadı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, "Bu tür saldırılar kabul edilemez. Bunlar askerlerimizi ve ortaklarımızı riske atıyor ve DEAŞ ile mücadeleyi tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

CENTCOM açıklamasında saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmedi.

El Tanıf üssü, Suriye-Irak-Ürdün sınırının kesişim noktasında yer alıyor ve ABD askerleri burada muhalif bir grup ile işbirliği yapıyor.

Üs, daha önce de defalarca dron ve roket saldırılarına maruz kalmıştı.

Etiketler : centcom abd suriye dron saldırısı
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