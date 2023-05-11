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11 Mayıs 2023 Perşembe 23:34:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 23:34:00

ABD: Yemen'in birlik ve istikrarını destekliyoruz

Kaynak: AA

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ABD'nin Sana Büyükelçisi Stephen Fagin, ülkesinin, Yemen'in birlik ve istikrarını desteklediğini belirtti.

Büyükelçi Fagin, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede Yemen'de yaşanan son gelişmeler ve barışın tesis edilmesi için sarf edilen çabalar gözden geçirildi.

Büyükelçi Fagin, görüşme sırasında ülkesinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in, ülkede barışı sağlamak için gösterdiği çabaları destekleyen tutumunu yineledi.

Fagin, ülkesinin Yemen Başkanlık Konseyi'ni ve Yemen'in güvenliğini, birliğini ve istikrarını destekleme konusundaki tutumunda kararlı olduğunu vurguladı.

BARIŞ ÇABALARINA DESTEK

Bakan Bin Mubarek de Başkanlık Konseyi ve Yemen hükümetinin barış çabalarını destekleme konusuna değindi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de barışı sağlama çabalarına övgüde bulunan Bin Mubarek, hükümetin, Husiler tarafından yürütülen savaşı sona erdirmeyi amaçlayan tüm girişimleri memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) çağrısıyla 8 Mayıs'ta ülkenin güneyini kuzeyden ayırma hedefiyle düzenlenen Güney Ulusal Diyalog Konferansı'nda "ayrılığın önünü açan" bir sözleşme imzalanmıştı.

Husilerin Müzakere Heyeti Başkan Yardımcısı Abdulmelik el-Acri 9 Mayıs'ta, sosyal medya hesabında, GGK'nın organize ettiği konferansta "ayrılığın önünü açan" sözleşme imzalamasına ilişkin, "Yemen devletinin varlığına karşı tam bir darbe" ifadesini kullanmıştı.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.

KUZEY İLE GÜNEY 1990'DA BİRLEŞMİŞTİ

BAE'den destek alan GGK, ülkenin 1990'da birleşen güney ve kuzey bölgelerinin yeniden ayrılmasını istiyor.

Kuzey ve Güney Yemen, 22 Mayıs 1990'da geçiş dönemine ihtiyaç duyulmaksızın, devletin siyasi ve ekonomik kurumları hızlıca entegre edilerek birleşmişti.

Etiketler : BAE ABD yemen
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