VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara'da aranan 821 kişi yakalandı
Husiler: ABD ve İngiltere'nin tüm çıkarları güçlerimiz için meşru hedeflerdir
Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi
FETÖ hükümlüsü kıskıvrak yakalandı
Tansiyon yükseliyor: ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı
Ayasofya'da yeni dönem başlıyor: Kültürel amaçlı ziyaret girişi ayrı yerden yapılacak
12 Ocak 2024 Cuma 16:27:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 16:27:00

ABD'nin San Diego Körfezi'nde askeri helikopter eğitim sırasında düştü

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki San Diego Körfezi'nde orduya ait bir helikopterin eğitim sırasında düştüğü bildirildi.

Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Pasifik Hava Filosundan yapılan yazılı açıklamada, Sikorsky SH-60 Seahawk tipi askeri helikopterin yerel saatle 18.30 sularında San Diego Körfezi'nde düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında acil yardım ekiplerinin eğitim alanı yakınında bulunduğu vurgulanırken helikopterdeki 6 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Sağlık durumu hakkında açıklama yapılmayan mürettebatın, askeri sağlık merkezine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Etiketler : helikopter kazası eğitim San Diego
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX