ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Kaynak: AA
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Ocak haftasında önceki haftaya göre 10 adet azalarak 613'e geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 122 adet arttı.
Perşembe gününü 86,16 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 87,66 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 81,96 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 80,61 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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