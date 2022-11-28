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28 Kasım 2022 Pazartesi 21:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 21:30:00

ABD'de 10 kişiyi öldürmekten yargılanan saldırgan suçlamaları kabul etti

Kaynak: AA

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ABD'nin New York eyaleti Buffalo kentinde bir süpermarkete düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişinin ölümüne neden olan Paydon Gendron çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etti.

Turuncu hapishane elbiseleri ile kelepçeli şekilde mahkemeye getirilen 19 Yaşındaki Gendron, hakkındaki eyalet tarafından yöneltilen saldırıyla ilgili cinayet, nefret suçu ve nefret kaynaklı iç terörizm suçlamalarının hepsini kabul ettiğini belirtti.

Gendron'un hakkındaki suçlamaları kabul etmesi ile şartlı tahliye olmadan verilecek ömür boyu hapis cezasını garantilediği ifade edildi.

Gendron'un avukatı Brian Parker, mahkemede, "Bugün müvekkilim, hayatının geri kalanını şartlı tahliye şansı olmadan cezaevinde geçireceğini bilerek iddianamedeki her suçu kabul etti. Hakkındaki federal dava hala devam etse de eyalet yargılaması yapılmayacak ve karar temyize gitmeyecek"dedi.

Gendron hakkında ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından açılan, suçlu bulunması halinde ölüm cezası ile sonuçlanabilecek 'federal nefret suçu' davası bulunuyor.

BUFFALO'DAKİ IRKÇI SALDIRI

New York'un Buffalo kentinde 14 Mayıs Cumartesi günü çoğunlukla siyahilerin gittiği bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 siyahi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Daha sonra polise teslim olan saldırganın "Payton Gendron" isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklanmıştı.

Yetkililer, Gendron'un sosyal medyadan canlı yayınladığı saldırıda hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtmiş, polisin saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan ırkçı manifestoyu incelediği kaydedilmişti.

Saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyahi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı" iddiasının ve saldırganın "mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürmeyi planladığına" ilişkin verilerin yer aldığı bildirilmişti.

Etiketler : Gendron Saldırgan Turuncu hapishane
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