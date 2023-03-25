VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortumda 23 kişi öldü
Togg Üst Yöneticisi Karakaş: Mobil deneyim merkezlerimiz tüm Türkiye'yi dolaşacak
Sözcü Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
72 yaşında tarih bölümü kazandı, 3 yılda bitirdi: Yeni hedefi arkeolog olmak
'Geleceğin güçlü Türkiye'si davamızın omuzlarında yükselecektir'
Solunum yolu enfeksiyonlarında mevsimsel artış yaşanıyor
25 Mart 2023 Cumartesi 19:10:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 19:10:00

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortumda 23 kişi öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar nedeniyle ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, hortum ve fırtınalar sebebiyle aralarında bir baba ile kızının da bulunduğu en az 23 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ajansın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ölü sayısı doğrulanarak "düzinelerce kişinin yaralandığı ve 4 kişinin kayıp olduğu" kaydedildi ve "Maalesef bu rakamların artması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Mississippi Valisi Tate Reeves de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hortumdan etkilenenler için tıbbi desteği etkinleştirdiklerini, ambulans ve diğer acil durum araçlarını artırdıklarını belirterek, arama ve kurtarma faaliyetlerinin aktif şekilde yürütüldüğü bilgisini verdi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), afet öncesi, eyaletin "Rolling Fork bölgesine doğru ilerleyen bir kasırga" konusunda uyarı paylaşmış, "Hayatınızı korumak için hemen saklanın." ifadesine yer vermişti.

Etiketler : Mississippi eyaleti Ulusal Hava Durumu ABD

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX