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ABD'nin medya devi Bloomberg, Macron'u rezil etti: Artık sussun! Erdoğan'ın gücünü kırmaya yetmeyecek
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12 Eylül 2020 Cumartesi 08:54:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 08:54:00

ABD'nin medya devi Bloomberg, Macron'u rezil etti: Artık sussun! Erdoğan'ın gücünü kırmaya yetmeyecek

Kaynak: Star

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ABD'li medya devi Bloomberg, Doğu Akdeniz'e gözünü diken Macron'u adeta yerin dibine soktu 'Artık konuşmayı bırakmalı. Türkiye'ye karşı askeri bir hamle atması zor' dedi. Ayrıca Macron'un Türkiye karşıtı söylemlerinin Başkan Erdoğan'a zarar veremeyeceğini belirtti.

ABD medya devi Bloomberg, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert eleştiriler yöneltti. Macron'un Türkiye karşıtı sözlerinin Erdoğan'a zarar veremediği belirtilen yazıda, 'Artık konuşmayı bırakmalı. Türkiye'ye karşı askeri bir adım atmak zor olacak.' ifadeleri yer aldı.

Bloomberg'de yayımlanan bir görüş yazısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı sözlerinin artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar vermediği; ciddi bir kavgaya tutuşmak için de gerekli desteği bulamadığı görüşüne yer verildi.

'ERDOĞAN'IN GÜCÜNÜ KIRMAYA YETMEYECEK...'

Bobby Gosh imzalı yayınlanan yazıda, "Emmanuel Macron için gerçeklikle karşılaşma vakti hızla yaklaşıyor. Fransız Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz'deki kriz üzerinden bir kez daha sözleriyle Türk mevkidaşına saldırıyor. Ancak bu sözleri Erdoğan'ın gücünü kırmaya yetmeyecek ve Macron ekonomi sopasını göstermek için uluslararası alanda destekçi toplamaya çalışacak. Türkiye'ye karşı askeri bir adım atma girişimleri ise çok daha zor olacak" denildi.

'ETKİSİNİ KAYBETTİ'

"Fransız liderin sözlü saldırıları o kadar çok tekrarlandı ki, etkisini kaybetti. Perşembe günü Korsika'daki zirvede Avrupa ülkelerine 'Türkiye'nin provokasyonlarına karşı kırmızı çizgi oluşturmaları' çağrısında bulundu. Ancak bunu daha önce de duymuştuk. Öyle ki sadece birkaç hafta önce, Macron bu kırmızı çizgileri çoktan çizdiğini söylemiş; 'Türkiye'nin kelimelerden değil eylemlerden anladığını' savunmuştu. Bugüne kadar askeri tatbikatlara katılmak ya da zirveler organize etmek gibi eylemleri ise, sadece Ankara tarafından daha da küçümsenmesine yol açtı.

ERDOĞAN VAZGEÇMEYECEK

Yazıda Macron'un bu açıklamanın ardından bölgeye daha fazla savaş gemisi gönderebileceği belirtilirken Rusya'nın da devreye girdiği hatırlatılıyor. Aynı zamanda Fransa'nın böyle bir olası adımının büyük ihtimalle Erdoğan'ın hedeflerinden vazgeçerek sondaj ve savaş gemilerini geri çekmesiyle sonuçlanmayacağı ifade ediliyor.

'PEK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR'

Fransa böyle bir adım için, bir müttefike karşı diğer NATO müttefiklerinin desteğini de bekleyemez. ABD her ne kadar Güney Kıbrıs'a uzun yıllardır uyguladığı silah ambargosunu yumuşatmış olsa da, Trump'ın Erdoğan'a karşı daha sert önlemler alması pek mümkün görünmüyor.

Macron Erdoğan'a karşı sert tenkitlerine devam edebilir ancak bunların karşılığı da gittikçe etkisini yitiriyor. Yunanlar ve Kıbrıslı Rumlar yakında Fransa'nın 'birlik ve beraberlik' söyleminden sıkılmaya başlayacak. Ankara ise, Paris'le laf dalaşından keyif almaya bile başlayabilir.

ARTIK SUSMALI

Kendisi barışçıl çözüm için çabalarken Macron'un kılıç şıngırdatması, Merkel'in pozisyonuna pek uymuyor. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da askeri tatbikatların çözüme yardımcı olmadığını açıkça söyledi... Bu şartlar altında, Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar konusundaki sözlü savaşına bir son vermeli ve konuşmayı Alman Başbakan'a bırakmalı

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