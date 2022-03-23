VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri'nden Somali'de düzenlenen terör saldırısına kınama
ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti
Altun: Batı'nın engellemeleri üzerine Türkiye, Bayraktar'ı geliştirdi
ABD: Rusya Ukrayna'da 'savaş suçları' işledi
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi için Brüksel'e gitti
Türkiye'de 17 bin 161 vaka tespit edildi
MGK'da Rusya-Ukrayna krizi görüşüldü
Karabük'te fabrika yangını
Başkan Erdoğan'dan Bingöl şehitlerinin ailelerine başsağlığı
ABD'de Kovid-19 can kaybı 973 bin 266'ya çıktı
Kremlin: Putin'in Özel Temsilcisi Çubays istifa etti
Türkiye'den Tanzanya'ya 1 milyon doz aşı desteği
Bakan Kurum'dan iklim değişikliği uyarısı: Bilimsel çalışmalar Türkiye'nin geleceği
İrem Sak'ın en büyük pişmanlığı! Bakın şimdi ne halde
Türkiye S-400'lerden vazgeçiyor mu?
Bingöl'de şehit olan polis memuru Birol İli memleketi Erzurum'da defnedildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan sürücüler yoldaki konforu anlattı
"Kalibr" ile vurdular
"Rus kaynakları olmazsa enerji piyasası çöker"
'Kur Korumalı Mevduat'ta ilk ödemeler yapıldı
Pınar Deniz seri katili canlandıracak
Dondurmadan 2 milyon lira kazandı
Yasak Elma'nın Yıldız karakterinden moda açıklaması
23 Mart 2022 Çarşamba 23:50:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 23:50:00

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 84 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, eski dışişleri bakanının yakalandığı kansere yenik düştüğü belirtildi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993'te önce ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine atanan Albright, ardından da 1997-2001 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

Etiketler : ABD Madeleine Albright Bill Clinton
Rock festivali başlıyor

Rock festivali başlıyor
Sahneden aşk haykırışı

Sahneden aşk haykırışı
‘Boşanmıyoruz' pozu

‘Boşanmıyoruz' pozu
Bebek göründü

Bebek göründü
Aşk gülüşü

Aşk gülüşü
Lider'in isim babası Zeki Müren

Lider'in isim babası Zeki Müren
Delirten fotoğraf

Delirten fotoğraf
Soyadını silerek boşanma sinyali

Soyadını silerek boşanma sinyali
Çocuklar gibi şenler

Çocuklar gibi şenler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER