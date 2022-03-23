ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, eski dışişleri bakanının yakalandığı kansere yenik düştüğü belirtildi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993'te önce ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine atanan Albright, ardından da 1997-2001 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.