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07 Haziran 2021 Pazartesi 19:19:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 19:19:00

ABD'nin güneyindeki 15 eyalette Kovid-19 aşılama oranı yüzde 50'nin altında seyrediyor

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ABD'nin güney eyaletlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamasının beklenenden daha yavaş ilerlediği, yazın bu bölgelerdeki vakalarda yeni bir dalgalanma görülmesinden endişe edildiği belirtildi.

New York Times'ın haberine göre, Arkansas, Georgia, Louisiana'nın da içinde olduğu 15 güney eyaletinde ilk doz aşılama oranının hala yüzde 50'nin altında kaldığı kaydedildi.

Alabama ve Mississippi eyaletlerinde mevcut aşılama hızına göre yetişkinlerde ilk doz yüzde 70 aşılama oranına ulaşmak için bir yıl gerektiğine dikkat çekildi.

Aşılama oranı bakımından yüzde 34 ile ülke sıralamasında en alt seviyede bulunan Mississippi'de Vali Tate Reeves ise eyaletteki düşük aşılama oranlarına rağmen Kovid-19 bulaşıcılık riskinin düşük seyrettiği bilgisini paylaştı.

Uzmanlar, güneydeki söz konusu eyaletlerde aşılama oranlarının düşük olması ve Kovid-19'un yeni varyantlarının daha bulaşıcı olmasından dolayı bu yaz vakalarda artış endişesi taşıdıklarını, ancak geçen yaz olduğu kadar can kaybı ve hastaneye kaldırmalarda kötü bir yükseliş beklemediklerini kaydetti.

Kuzeydoğu eyaletlerinde yüzde 70'e ulaşıldı

Ülkenin, Maine, Massachusetts ve Connecticut gibi özellikle kuzeydoğu bölgesindeki eyaletlerde, ABD Başkanı Joe Biden'ın 4 Temmuz'a kadar hedeflediği yüzde 70 oranına zaten ulaşıldığına işaret edilirken, güney eyaletlerinin ise şimdilik bu hedefi yakalamasının çok zor olduğu ifade edildi.

Başkan Biden, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin Kovid-19 aşısının ilk dozunu olması için 1 aylık seferberlik başlattıklarını duyurmuştu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 170 milyondan fazla kişiye ilk doz, 138 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 33 milyonu geçerken, can kaybı da 600 bine yaklaşmış bulunuyor.

Etiketler : New York Times Kovid-19 ABD
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