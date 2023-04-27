ABD, güney sınırındaki göç dalgasına karşı bölge ülkelerinde "göç işlem merkezleri" kuracak

ABD yönetimi, Kovid-19 salgını dönemi göç kısıtlamalarının sona ermesiyle, ABD'nin güney sınırında beklenen düzensiz göç dalgasını azaltmak üzere bölge ülkelerinde "göç işlem merkezleri" kuracağını ve bu merkezler üzerinden gelmeyenlerin süratle sınır dışı edileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, 11 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 salgınına ilişkin "Ulusal Acil Durumu Deklarasyonu'nun" sonlandırılmasıyla yasa dışı yöntemlerle ABD'ye gelen düzensiz göçmenlere karşı atılacak yeni adımların detaylarını açıkladı.

İç Güvenlik Bakanı Mayorkas, 11 Mayıs gece yarısından itibaren düzensiz göçmen işlemlerinin, ABD Anayasası'nın 42. Maddesi gereğince, Ulusal Acil Durum kapsamından çıkarılarak 8. Madde kapsamında ele alınacağını söyledi.

"11 Mayıs'tan itibaren ABD sınırlarından geçişin kolay olacağı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Mayorkas, sınırda yasa dışı şekilde yakalananların derhal sınır dışı edilmelerinin yanı sıra 5 yıla kadar giriş yasağına maruz kalacaklarını ve birkaç kez bu ihlale karışanların tutuklanacaklarını belirtti.

ABD'li bakan, ABD'nin Meksika ile sınırında oluşacak göç dalgasını önlemek ve insanların kaçakçıların eline düşmesinin önünü almak üzere ilk başta Guatemala ve Kolombiya'da daha sonra bölgenin diğer ülkelerinde "göç işlem merkezleri" kuracaklarını bildirdi.

Bakan Mayorkas, bu merkezlerin ABD yetkililerinin yanı sıra uluslararası örgütlerin yetkililerince de yönetileceğini ve ABD'ye göç etmek isteyenlerin "CBPone" adlı uygulamayla bu merkezlerden randevu alabileceğini aktardı.

Söz konusu merkezler üzerinden gelmeyenlerin işlemlerinin kabul edilmeyeceğinin altını çizen Mayorkas, bu kişilerin birkaç günde geldikleri ülkelere veya Meksika'ya sınır dışı edileceğini ve yeniden göçmenlik ya da sığınma hakkı başvurusunda bulunamayacağını kaydetti.

"DENİZDEN GELEN GÖÇMENLERE DE KARŞI KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İlk aşamada bu merkezlerde aylık 5 ile 6 bin civarında göçmenin işleminin yapılacağını belirten Mayorkas, bu çalışmaların şu aşamada Meksika, Kanada, İspanya, Kolombiya ve Guatemala'yı kapsayacak şekilde yapılacağını, zaman içinde de işleme alınanların sayısının artacağını ifade etti.

Mayorkas, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Kolombiyalı ailelerin birleştirmesine imkan tanımak üzere bu ülkelerden gelen ve ABD'de ailesi bulunan göçmenlerin yasal olarak ülkeye kabul edilmesine izin vereceklerini belirterek, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen ve daha önce reddedilenlere de af çıkarıldığını söyledi.

Bakan Mayorkas, "Denizden gelen göçmenlere de karşı koymaya devam edeceğiz. Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuelalılar için af sürecimizi duyururken, güney sınırlarımıza gelenlerin bu af sürecinden yararlanamayacağını açıkça ifade ettik. Şimdi bunu denize sınırımıza ulaşan veya ulaşmaya çalışırken yakalanan kişileri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz." diye konuştu.

ABD'nin insan kaçakçıları ile mücadelesine ilişkin bilgiler de paylaşan Mayorkas, son bir yılda 10 bin göçmen kaçakçısını yakaladıklarını ve 47 milyon dolarlık mal varlıklarına el koyduklarını aktardı.

DARİEN GEÇİDİ'Nİ GEÇEN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Birleşmiş Milletler (BM), bu yılın ilk 4 ayında Kolombiya ve Panama arasındaki tehlikeli Darien Geçidi'ni geçen düzensiz göçmen sayısının 100 bini aştığını aktararak, bunun yıl sonuna kadar 400 bine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

BM rakamlarına göre, 2022'de bu orman yolundan 250 bin göçmen geçmişti.

ABD yönetimi, Kovid-19 salgını sırasında ABD Anayasası'nın kamu sağlığı, sivil haklar ve toplumsal refah hükümlerini içeren 42. Madde kapsamında Amerikan topraklarına gelen düzensiz göçmenleri hızlı bir şekilde sınır dışı ediyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Nisan'da "Acil Durum Deklarasyonu" kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısını imzalamış ancak ABD Yüksek Mahkemesi, bu sürecin 11 Mayıs'ta sona erdirilmesine karar vermişti.

Salgın için getirilen acil durumdan ötürü 42. Madde kapsamında işleme alınan düzensiz göçmenler, 11 Mayıs'ta 8. Madde kapsamında işleme alınacak.