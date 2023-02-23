ABD'nin Florida eyaletindeki silahlı saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü

Florida Şerif Ofisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, silahlı saldırgan Keith Melvin Moses'in (19) gözaltına alındığını duyurdu.

Evlerinin yakınında uğradıkları saldırıda 20'li yaşlarda bir kadın ve 9 yaşındaki kızı öldü.

Polis, saldırının haberini yapmaya gelen iki muhabirin de kurşunların hedefi olduğunu, birinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Florida Şerif Ofisi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ailelere en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Bu toplumumuz için üzücü bir gün." ifadelerini kullandı.

Saldırının sebebi henüz bilinmiyor, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.