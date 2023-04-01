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ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti
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01 Nisan 2023 Cumartesi 18:42:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 18:42:00

ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerini etkileyen hortumlarda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal Meteoroloji Servisi dün gece Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 7 eyaleti kapsayan geniş bir alanda son 24 saatte 57 hortum olayının rapor edildiğini belirtti.

Hortumlar nedeniyle Arkansas'ta 5, Indiana'da 3, Illinois ve Alabama'da da birer kişi olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, şiddetli fırtına uyarıları nedeniyle bölgede acil durum ilan etti.

KONSER SALONUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ, BİR KİŞİ ÖLDÜ

ABD'nin Illinois eyaletinde de fırtına nedeniyle 200'den fazla kişinin bulunduğu kapalı konser salonunun çatısının çökmesi sonucu bir kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İtfaiye yetkililerince yapılan açıklamada, 28 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Tennessee, Kentucky, Alabama, Mississippi, Illinois, Indiana ve Michigan eyaletleri için fırtına uyarısı yaptı.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.US" sitesine göre, ABD'nin fırtınalardan etkilenen bölgelerinde yaklaşık 300 bin hane elektriksiz kaldı.

ABD'nin Mississippi ve Alabama eyaletlerinde 25 Mart'ta meydana gelen hortumlarda 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : Meteoroloji abd hortum

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