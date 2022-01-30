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30 Ocak 2022 Pazar 14:09:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 14:10:00

ABD'nin en yetkili generalinden Ukrayna uyarısı: Sonucu korkunç olur

Kaynak: BBC Türkçe

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ABD'li General Mark Milley, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde bu durumun korkunç sonuçları olacağını ve öneli sayıda can kaybının yaşanacağını ifade etti.

ABD'nin en üst düzey askeri yetkilisi General Mark Milley, Moskova ve Kiev arasındaki gerilime yönelik açıklamalarda bulundu. Millet, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin "korkunç" olacağını ve önemli sayıda can kaybına yol açacağını söyledi

General Milley, Ukrayna sınırına 100 bin Rus askerinin yığılmasını Soğuk Savaş'tan bu yana görülen en büyük asker yığınağı olarak nitelendirdi. Ancak ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, diplomasi yoluyla çatışmanın hala önlenebileceğini söyledi. Öte yandan Rusya ise işgal planlarını reddediyor ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin tehdit oluşturduğunu söylüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in en kıdemli askeri yetkilisi General Milley, Cuma günü Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın askeri güçlerinin sayısının, saldırının ciddi sonuçları olacağı anlamına geldiği konusunda uyardı. Genelkurmay Başkanı, "[Bu güçler]Ukrayna'ya salıverilirse, çok önemli olur ve önemli miktarda zayiata yol açar" dedi. Gen Milley, yoğun kentsel alanlarda savaşmanın "korkunç olacağını" da sözlerine ekledi.

'ÇATIŞMA KAÇINILMAZ DEĞİL'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin daha fazla silah sağlamak da dahil olmak üzere Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmeye kararlı olduğunu söyledi. Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tansiyonu düşürmeye çağırarak, "Çatışma kaçınılmaz değil. Diplomasi için hala zaman ve alan var" dedi.

"Bu durumun çatışmaya dönüşmesi için hiçbir sebep yok... Askerlerini geri çekme emri verebilir" diye ekledi. Başkan Biden, Cuma günkü açıklamasında, bölgedeki NATO varlığını güçlendirmek için "yakın vadede" Doğu Avrupa'ya az sayıda asker göndereceğini söyledi. Bu askerlerin nereye yerleştirileceklerini veya ne zaman varacaklarını belirtmedi.

Pentagon, bu haftanın başlarında, kısa sürede konuşlandırılmaya hazır 8500 askerin tetikte olduğunu söyledi. ABD, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının dışlanması yönündeki Moskova talebini reddetti; ancak Rusya'ya "ciddi bir diplomatik yol" sunduğunu savundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı Rusya'nın güvenlik endişelerini görmezden gelmekle suçladı. Ancak Putin, ne yapacağına karar vermeden önce ABD'nin tepkisini inceleyeceğini söyledi.

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde, iki liderin gerilimi azaltma gereği üzerinde anlaştıklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Macron'un Putin'e, Rusya'nın komşu devletlerin egemenliğine saygı duyması gerektiğini söylediği ifade edildi.

Etiketler : General Milley UKRAYNA RUSYA ABD ABD Başkanı Joe Biden
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