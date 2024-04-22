VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail ordusunda deprem: Peş peşe üst düzey istifalar
CHP'li İBB'de 'hizmet' hızlı başladı: Üsküdar'da metro seferleri durdu
ABD'nin Columbia Üniversitesinde süren Gazze protestoları dalga dalga büyüyor
Bakan Bayraktar'dan Türkiye ile Irak arasında enerji işbirliğine ilişkin paylaşım
İsrail baskınında Nasır Hastanesi'nde bulunan 2 bin Filistinlinin akıbeti bilinmiyor
Aydın'da tren kazası: 1 ağır yaralı
22 Nisan 2024 Pazartesi 22:04:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 22:04:00

ABD'nin Columbia Üniversitesinde süren Gazze protestoları dalga dalga büyüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de tekrar alevlendi.

ABD'nin prestijli okullarından Yale Üniversitesinde öğrenciler Beinecke Plaza'da oturma eylemi başlattı.

Soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı çıkan öğrenciler, Yale yönetiminden, üniversitenin İsrail ile bağlantılı "askeri silah üreten" şirketlere yatırımlarına son vermesi talebinde bulundu.

Üniversite yönetimi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Yale topluluğunun emniyeti ve güvenliği" gerekçesiyle polisten yardım istediğini ve eyleme son vermek istemeyen 47 öğrencinin gözaltına alındığını belirtti.

Yale yönetimi, söz konusu öğrencilerin ayrıca "okuldan uzaklaştırma" talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinin de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Columbia'daki öğrencilere destek olmak amacıyla kampüste başlattıkları eylem devam ediyor.

Washington Square Park yakınındaki Gould Plaza önünde protestolarını sürdüren NYU öğrencileri, üniversite yönetiminden İsrail'in Filistin işgaline destek veren şirketlerle yatırım ilişkilerini sonlandırması talebinde bulunuyor.

ABD'nin diğer önde gelen okullarından Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesinde de Filistin yanlısı öğrencilerin benzeri eylemleri devam ediyor.

COLUMBİA ÜNİVERSİTESİNDEKİ OLAY

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almıştı. Okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

Rektörlük dün yazılı bir açıklama yaparak, Columbia Üniversitesinde devam eden Gazze protestoları nedeniyle derslerin bugün çevrim içi yapılabileceğini duyurmuştu.

Etiketler : abd gazze protesto israil Columbia Üniversitesi
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Çekimler başladı

Çekimler başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX