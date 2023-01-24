ABD'nin California eyaletinde iki farklı fidanlıktaki silahlı saldırılarda 7 kişi öldü

San Mateo Şerif Ofisi, ilçedeki bir noktada düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını, birkaç kilometre mesafedeki diğer saldırıda ise 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Şerifliğin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırılarla ilgisi bulunduğundan şüphelenilen Zhao Chunli adında 67 yaşındaki kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

7 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı saldırıların şüphelisinin, bir otoparkta aracında silahla yakalandığı kaydedildi.

Şerif Christina Corpus, basına yaptığı açıklamada, fidanlıklardaki kurbanların Zhao'nun iş arkadaşları olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Corpus, olayla ilgili detay paylaşmazken olay yerlerindeki çocukların, silahlı saldırılara şahit olma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Şerif Corpus, ilçe Denetleme Kurulu Başkanı Dave Pine'ın şüpheliyi "hoşnutsuz bir işçi" olarak nitelendirmesine karşın silahlı saldırının nedeninin henüz tespit edilmediğini belirtti.

Eyalete bağlı Los Angeles kentinde ise hafta sonunda binlerce kişinin katıldığı; Ay takvimine dayalı yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirmişti. Böylelikle California'da son 3 gündeki silahlı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetmiş oldu.