ABD'nin California eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün San Francisco'nun 343 kilometre kuzeydoğusundaki Ferndale bölgesi olduğunu açıkladı.
Ferndale'de 6,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 25 metre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle eklektik hatlarının hasar görmesi sonucu yaklaşık 55 bin haneye elektrik verilemiyor.
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