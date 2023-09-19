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19 Eylül 2023 Salı 10:47:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 10:47:00

ABD'nin bulunması için halktan yardım istedi F-35'in enkazına ulaşıldı

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ABD'de pilotun sağ kurtulmasının ardından düşen deniz piyadelerine ait F-35 uçağının enkazı bulundu.

Yetkililer, Güney Carolina eyaletinde Charleston Uluslararası Havalimanı'na 2 saat uzaklıkta bir kırsal alanda bulunan enkazın, kayıp uçağa ait olduğunu tespit etti.

Kazaya ilişkin basın açıklaması yapan deniz piyadesi teşkilatı yetkilileri, "Kaza, şu anda araştırılıyor ve soruşturma sürecinin bütünlüğünü korumak için ek bilgi sağlayamıyoruz." dedi.

Enkazı kaldırmaya çalışan yetkililer, güvenlik için yerel halkın bölgeden uzaklaşmasını talep etti.

- UÇAĞIN KAYBOLMASI ELEŞTİRİLDİ

Cumhuriyetçi Milletvekili Nancy Mace, sosyal medya platformu X'de uçağın kaybolmasını eleştirerek, "Nasıl bir F-35'i kaybedebilirsiniz?" ifadesini kullandı.

Mace, "Nasıl takip cihazı olmaz ve halktan ne yapmasını bekliyoruz, jeti bulup teslim etmelerini mi? F-35'lerin gizli tutulduğunu biliyorduk ama bu çok saçma." görüşünü paylaştı.

- ABD GENELİNDE UÇUŞLARA 2 GÜN ARA VERİLDİ

Deniz piyadelerine ait F-35 uçağının düşmesi ardından Deniz Piyadeleri Komutan Vekili Eric Smith, ABD içinde ve dışındaki tüm havacılık birimlerinde 2 gün süreyle tüm uçuşlara ara verildiğini duyurdu.

Komutan, güvenlik önlemleri ve prosedürleri kapsamında 2 günlük görüşme tamamlanana kadar hiçbir deniz piyade uçağının havalanmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

- DENİZ PİYADELERİNE AİT F-35 UÇAĞI DÜŞMÜŞTÜ

ABD Ordusu Sözcülerinden Binbaşı Melanie Salinas, yaptığı açıklamada, deniz piyadelerine ait F-35 uçağının, Güney Carolina eyaletine bağlı Kuzey Charleston bölgesinde uçuş yaptığı esnada arıza verdiğini bildirmişti.

Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu kaydeden Salinas, düşen F-35 uçağı için bölgede arama çalışmalarının başlatıldığını belirtmişti.

Etiketler : F-35 F-35 enkazı uçak kazası
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