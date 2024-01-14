VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak
Yemenli analistler, ABD'nin Husilere saldırılarının genişlemeyeceği görüşünde
TBMM Genel Kurulu mesaisine 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Pentagon, Bakan Austin'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Yarıyıl tatili için son ders zili cuma günü çalacak
14 Ocak 2024 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 09:15:00

ABD'nin başkenti Washington'da Filistin'e destek gösterisi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle ikinci geniş katılımlı Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi.

Filistin için Amerikalı Müslüman Görev Gücü ve Answer (Savaşı ve Irkçılığı Durdurmak için Şimdi Harekete Geçin) Koalisyonu tarafından organize edilen gösteriler kapsamında on binlerce kişi başkentte Beyaz Saray'ın yanındaki Freedom Plaza Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden ABD'lilerin de anıldığı gösteride can kayıplarının durması, kalıcı ve acil ateşkes çağrısı yapıldı.

Göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'in Gazze'deki savaşını finanse etmeyi durdurmaya ve Filistin topraklarının işgaline son verilmesini sağlamaya çağırdı.

Gazze'deki insani dramın son bulması için sloganlar atan Filistin yanlısı Amerikalılar ayrıca, İsrail'in eylemlerinden sorumlu tutulması talebinde bulundu.

Etiketler : filistin gazze israil saldırı washington gösteri
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
Çekim sonrası hastanelik oldu

Çekim sonrası hastanelik oldu
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
"Kumar beni mahvetti"

"Kumar beni mahvetti"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX