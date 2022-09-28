VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı
Büyükçekmece'de öğrencilerin otobüs sırası metrelerce uzadı
Sahte dernek adına yardım toplayan 6 kişi gözaltına alındı
Bakan Yanık açıkladı: Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlara destek
Bakan Kirişçi: E-devlet ile entegre 'cebimde tarım' uygulamasını hayata geçireceğiz
Biden'dan petrol şirketlerine uyarı: Kasırgayı fiyat arttırmak için kullanmayın
Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın: Müdahale ediliyor
7 yıl sonra oğlunun şehit düştüğü yere gitti
Milli İHA Aksungur'un gözleri Ege'nin üzerinde
Erzurum'da 2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı
Sosyal konut projesine hane adına tek başvuru yapılabilecek
NASA, Ian Kasırgası nedeniyle uzay aracını ve roketi hangarlara çekti
ABD'nin başkenti Washington'da ekim "Türk Mirası Ayı" ilan edildi
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi teklifi
"28 Ekim'de yapacağımız toplantının ana çerçevesi 'Türkiye yüzyılı'"
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
AYM'den Seçim Kanunu kararı
Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi
Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın
MARLIN SİDA, üstün teknoloji yetenekleriyle sınıfında rakip tanımıyor
EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu
MGK toplantısı sona erdi
ABD'de mortgage faizi 14 yılın en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürüyor
Almanya'da konut krizi büyüyor
28 Eylül 2022 Çarşamba 17:40:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 17:40:00

ABD'nin başkenti Washington'da ekim "Türk Mirası Ayı" ilan edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin başkenti Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, ekim ayını "Türk Mirası Ayı" olarak ilan etti.

ABD'nin başkenti Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, imzaladığı bildirgede, 11 yıl önce ekim ayında yine "Türk Mirası Yılı" ilan edildiğini belirterek "Bu dönemde, Türk ve Türk olmayan Amerikalılar arasında bir köprü inşa edildi." ifadesini kullandı.

Türkiye ve ABD'nin öteden belli güçlü müttefikler olduğunu vurgulayan Bowser, "Washington'da Türk kökenli Amerikalılar eğitim, kültür, ekonomi ve toplumumuzun kentsel gelişiminde önemli bir rol oynamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bowser, başkent Washington ve çevre eyaletlerde 20 binden fazla Türk kökenli Amerikalının yaşadığına, Ankara ve Washington'ın "kardeş şehirler" olduğuna dikkati çekti.

Başkent Washington, her yıl ekim ayında DC Amerikan-Türk Derneği (ATA-DC) tarafından düzenlenen Türk Festivali'ne de ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Türk Festivali, 16 Ekim'de Pennsylvania Caddesi'nde yapılacak.

Etiketler : türk mirası ayı washington muriel bowser
Müziğe Nokta atış

Müziğe Nokta atış
Adıma dedikodu üretmeyin

Adıma dedikodu üretmeyin
Emrah şarkısına Manga yorumu

Emrah şarkısına Manga yorumu
Sessiz İKİLİ

Sessiz İKİLİ
Seul'dan ödülle döndü

Seul'dan ödülle döndü
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Mühendislik isteği

Mühendislik isteği
Soğuğa karşı ceket önlemi

Soğuğa karşı ceket önlemi
Konserde bomba aşk

Konserde bomba aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes