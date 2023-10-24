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24 Ekim 2023 Salı 17:08:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 17:08:00

ABD'nin askeri uçaklarını Yunanistan'daki üslere yerleştirmeye başladığı iddia edildi

Kaynak: AA

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ABD'ye ait çok sayıda askeri uçağın Yunanistan'daki Suda Üssü'nde konuşlandığı ve Atina yakınlarındaki Elefsina Askeri Havaalanı'na da ABD askeri uçaklarının benzer şekilde konuşlandırılmaya başlandığı ileri sürüldü.

"CNN Greece" haber sitesinde yer alan habere göre, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından, her ihtimale karşı hazır olmayı amaçlayan ABD, askeri uçaklarını "güvenlik mesafesinde" konuşlandırmak için Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin altyapısını kullanmak istedi.

CNN Greece'in Girit'teki Suda Üssü'nden elde ettiği fotoğraflarda, ABD'ye ait 7 hava ikmal aracı, 10 C-130 nakliye uçağı, KC-135 tipi bir havada yakıt ikmal uçağı, Boeing P-8 Poseidon tipi bir anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağı görüldü.

Haberde, ABD'nin büyük askeri uçaklarının konuşlanması için kullanmayı talep ettiği Elefsina Askeri Havaalanı'na ABD'ye ait uçakların hafta sonu gelmeye başladığı öne sürüldü.

Etiketler : abd yunanistan askeri uçak
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