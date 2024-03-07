ABD'nin 7 Ekim'den beri İsrail'e en az 100 kez gizlice silah sattığı iddia edildi

ABD'nin 7 Ekim'den beri İsrail'e en az 100 kez gizlice silah sattığı iddia edildi

Washington Post gazetesinin ismi verilmeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Kongresinin üyeleri, Amerikalı yetkililerce düzenlenen gizli oturumda konuya ilişkin bilgilendirildi.

Yetkililer, ABD'nin İsrail'e binlerce hassas güdümlü mühimmat, küçük çaplı bomba, yer altı sığınaklarını hedef alan füzeler, hafif silahlar ve diğer ölümcül malzemelerden oluşan 100'den fazla askeri satışa gizlice onay verdiğini ve bu silahları gönderdiğini ileri sürdü.

Yetkililer, her satışın Dış Askeri Satış Yasası (FMS) kapsamında belirtilen miktarın altında kaldığını, bu sayede kamuoyuna bildirilmeden sadece Kongre'ye bilgi verilerek yapıldığını kaydetti.

Merkezli Washington'da bulunan uluslararası mülteci hakları kuruluşu Refugees International'ın yöneticisi ve ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin eski kıdemli yetkilisi Jeremy Konyndyk, kısa sürede "olağanüstü" sayıda gizli satış yapıldığını söyledi.

Konyndyk, satışların ABD yardımı olmadan İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdüremeyeceğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

İSRAİL'E 14 MİLYAR DOLARLIK YARDIMA SENATO ONAYI



ABD Senatosu, ülkenin yurt dışındaki rolü hakkında Cumhuriyetçi Parti içinde aylarca süren tartışmaların ardından 13 Şubat'ta Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95,3 milyar dolarlık destek paketini onaylamıştı. Paket, İsrail'e "güvenlik yardımı sağlamak için" 14 milyar dolar yardım yapılmasını içeriyor.

Senatoda onaylanan paket, Temsilciler Meclisinin onayına sunulacak. Paketin yasalaşması için önce Temsilciler Meclisinin onayı, daha sonra Başkan Biden'ın imzası gerekiyor.

ABD'nin Dış Yardım Yasası, ABD hükümetinin insani yardımlarının başka bir ülke tarafından kısıtlanması ya da engellenmesinden Başkan'ın haberdar olması durumunda söz konusu ülkeye yardımları yasaklıyor.

İsrailli bazı bakanların sınırlarda ABD'nin insani yardım girişini engellemesine ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bu bakanların davranışının "kabul edilemez" olduğunu ve sona ermesi gerektiğini ifade etmişti.

ABD basınındaki haberlerde, İsrailli bakanların engellemelerine rağmen ABD'nin silah satışının yapılmasının, satışların meşruiyetinin sorgulanmasına yol açtığı ifade edildi.