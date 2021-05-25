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25 Mayıs 2021 Salı 22:54:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 22:54:00

ABD'nin 2030'a kadar nükleer silahlar için 634 milyar dolar harcama yapması bekleniyor

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ABD Kongresi Bütçe Ofisi, 10 yıllık nükleer silah maliyetine ilişkin hazırladığı raporda ABD Savunma ve Enerji Bakanlığının 2030 yılına kadar nükleer kuvvetler için 634 milyar dolar harcayacağı ortaya çıktı.

Yasa gereği her iki yılda bir 10 yıllık nükleer silah harcama maliyetlerine ilişkin rapor hazırlayan Kongre Bütçe Ofisi, ABD'nin 2021-2030 yılları arasındaki nükleer silah harcamalarına ilişkin raporunu yayınladı.

Raporda, "Kongre Bütçe Ofisi, şubat 2020'de sunulan Savunma Bakanlığının (Pentagon) ve Enerji Bakanlığının 2021 mali yılı bütçe taleplerinde 2021-2030 döneminde nükleer kuvvetler için yapılan planların yılda ortalama 60 milyar doların biraz üzerinde 634 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor." ifadesi kullanıldı.

Bu miktarın yaklaşık üçte ikisinin Pentagon bütçesi kapsamında yapılan harcamalar olduğu belirtilen raporda, en büyük harcamanın balistik füze denizaltıları ve kıtalararası balistik füzelere yapılacağı vurgulandı.

Raporda, Enerji Bakanlığı bütçesinde ise nükleer kuvvetler için önemli harcama kalemlerinin silah laboratuvarı ve destek faaliyetleri olacağı kaydedildi.

Bir önceki rapora ilişkin ise "Son 10 yıllık toplam nükleer harcamaları, Ofisin 2019-2028 dönemi için yaptığı 494 milyar dolarlık tahminden yüzde 28 daha yüksek." ifadesi dikkat çekti.

Gelecek 10 yılda beklenen 140 milyar dolarlık artışın yaklaşık yüzde 49'unun, "şimdi yapılan tahminin kapsadığı 10 yıllık sürenin 2019 tahmininin kapsadığı süreden iki yıl sonra başlaması ve bitmesi nedeniyle ortaya çıktığı" belirtilen raporda, ayrıca 2028-2030 arasındaki ekonomi genelinde beklenen enflasyonu da yansıttığı ifade edildi.

Raporda, beklenen 140 milyar dolarlık artışın yaklaşık yüzde 36'sının ise 2021'den 2028'e kadar gerçekleşmesi öngörülen nükleer harcamaları kapsadığı vurgulanırken, esas olarak Enerji ve Savunma Bakanlığının modernizasyon planlarının bu kısımdaki artışta önemli rol oynayacağı kaydedildi.

Etiketler : ABD Bütçe Ofisi nükleer silahlar
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