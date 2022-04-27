ABD'lilerin çoğu en az bir kez Kovid-19'a yakalandı

ABD'lilerin çoğu en az bir kez Kovid-19'a yakalandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19'un varyantı Omicron dalgası nedeniyle virüse yakalanan ABD'lilerin ülke genelinde yüzde 57'nin üzerine çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Aralık 2021 ila Şubat 2022 arasında Kovid-19'a yakalananların sayısının yüzde 33,5'ten yüzde 57,7'ye yükseldiği duyuruldu.

Bu süreçte günlük vaka sayısının 800 binleri bulduğu ifade edildi.

ÇOCUKLARIN ANTİKOR ORANI DAHA YÜKSEK

Yaş grubu bakımından ise Kovid-19 antikorlarına sahip çocukların yüzdesinin, nüfusun geri kalanına kıyasla önemli ölçüde daha yüksek tespit edildiği aktarıldı.

CDC verilerine göre, aynı zaman diliminde 11 yaşına kadar olan çocuklarda antikor oranında yüzde 44,2'den yüzde 74,2'ye varan bir artış kaydedilirken 12 ila 17 yaş aralığında ise yüzde 45,6'dan 74,2'ye yükseldiği görüldü.

Yüzde 90 oranında tüm aşılamalarını tamamlamış 65 yaş ve üzeri grupta ise sadece her 4 kişiden 1'inde antikor tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.