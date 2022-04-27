VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Marmara Denizi'nde müsilaj bulgusuna rastlanmadı
Bakan Koca: Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz
Fransa'da iki mescide İslam karşıtı yazılar yazıldı
Özbekistan'da 30 yılda 3 binden fazla tarihi eser çalındı
ABD'lilerin çoğu en az bir kez Kovid-19'a yakalandı
Türkiye, başarılı bir salgın süreci yürüttü
İsrail namlularına kafa tutan Osmanlı torunundan Türkiye'ye mesaj
Tarihi adım! Türk-Ay konferansı kuruldu
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa'da Rus fosil yakıt dönemi sona erdi
PKK'lı teröristin üzerinden çıktı!
Bir tiyatro daha!
'6'lı Masa'da derin çatlak!
Ukrayna askeri Türk balistik zırhlarıyla korunuyor
İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı
İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin bir kişi daha yakalandı
BM, Suriye Anayasa Komitesini 28 Mayıs-3 Haziran'da Cenevre'de toplayacak
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Bakan Çavuşoğlu: Latin Amerika bölgesinde ilişkilerimizi geliştirmek için önem veriyoruz
Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Meral Akşener'in zor anları!
Suriye'de sıcak gelişme!
Savaş gemileri gönderildi! Yüksek teyakkuza geçildi
27 Nisan 2022 Çarşamba 18:27:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 18:27:00

ABD'lilerin çoğu en az bir kez Kovid-19'a yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de yaşayanların yüzde 60'a yakınının en az bir defa Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19'un varyantı Omicron dalgası nedeniyle virüse yakalanan ABD'lilerin ülke genelinde yüzde 57'nin üzerine çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Aralık 2021 ila Şubat 2022 arasında Kovid-19'a yakalananların sayısının yüzde 33,5'ten yüzde 57,7'ye yükseldiği duyuruldu.

Bu süreçte günlük vaka sayısının 800 binleri bulduğu ifade edildi.

ÇOCUKLARIN ANTİKOR ORANI DAHA YÜKSEK

Yaş grubu bakımından ise Kovid-19 antikorlarına sahip çocukların yüzdesinin, nüfusun geri kalanına kıyasla önemli ölçüde daha yüksek tespit edildiği aktarıldı.

CDC verilerine göre, aynı zaman diliminde 11 yaşına kadar olan çocuklarda antikor oranında yüzde 44,2'den yüzde 74,2'ye varan bir artış kaydedilirken 12 ila 17 yaş aralığında ise yüzde 45,6'dan 74,2'ye yükseldiği görüldü.

Yüzde 90 oranında tüm aşılamalarını tamamlamış 65 yaş ve üzeri grupta ise sadece her 4 kişiden 1'inde antikor tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : ABD kovid 19 antikor oranı
Barış Akarsu'nun filminde

Barış Akarsu'nun filminde
Takipten çıkması onun tercihi

Takipten çıkması onun tercihi
Estetik yokmuş kemik yapısı değişmiş

Estetik yokmuş kemik yapısı değişmiş
Can dostu ana kucağında

Can dostu ana kucağında
Oyunculuğa yeşil ışık

Oyunculuğa yeşil ışık
Balkan çıkarması

Balkan çıkarması
Türk örf adetlerine alıştı

Türk örf adetlerine alıştı
Zeynep'li ilk kare

Zeynep'li ilk kare
Yaza bir dizi anlaşma

Yaza bir dizi anlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER