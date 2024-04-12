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12 Nisan 2024 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 13:30:00

ABD'lilerin çoğu, Biden ve Trump'ın ülkeye yarardan çok zarar verdiğini düşünüyor

Kaynak: AA

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ABD'de yapılan ankete göre, ABD'lilerin çoğu, mevcut Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump'ın görev süre boyunca önemli konularda ülkeye yarardan çok zarar getirdiklerini değerlendiriyor.

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezinin 4-8 Nisan'da yaptığı ankette, 1204 seçmenden, Biden ve Trump yönetimini değerlendirmeleri istendi.

Katılımcıların çoğu, Biden ve Trump'ın başkanlık yaptıkları süre boyunca önemli konularda ülkeye yarardan çok zarar getirdiklerini belirtti.

BIDEN, EKONOMİ VE GÖÇMEN SORUNUYLA YÜZLEŞİYOR

Katılımcılar, Biden yönetimi döneminde ülkeye gelen sığınmacı sayısındaki artıştan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Ankete katılanların yarısından fazlası, Biden'ın hayat pahalılığı ve göç konularında ülkeye zarar verdiğini ifade etti.

Katılımcıların yalnızca yüzde 20'si, Biden yönetiminin hayat pahalılığı konusunda destek olduğunu ve yalnızca yüzde 16'sı da sınır güvenliği konusunda adım attığını kaydetti.

TRUMP, FARKLI SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA

Ankete katılanların yüzde 46'sı Trump'ın göçmen sorununa karşı önlem aldığını, yüzde 40'ı hayat pahalılığı konusunda destek olduğunu belirtti.

Katılımcıların neredeyse yarısı, Trump'ın başkanlığı döneminde istihdamın arttığını düşünürken, bu oran Biden yönetimi için yüzde 36'ya geriledi.

Öte yandan katılımcıların neredeyse yarısı, Trump'ın seçme ve seçilme hakkı, seçim güvenliği, dış ilişkiler ve iklim değişikliği konularında ülkeye zarar verdiği görüşünü savundu.

Katılımcıların yüzde 30'u, iki başkanın da kendilerine yardım etmediğini belirtti.

Etiketler : abd anket donald trump joe biden
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