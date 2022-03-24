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24 Mart 2022 Perşembe 18:41:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 18:42:00

ABD'liler Biden'i, Rusya'ya karşı yeterince sert bulmuyor

Kaynak: AA

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ABD'de yapılan anket, halkın yüzde 56'sının, Başkan Joe Biden'ın Rusya'ya karşı yeterince sert olmadığını düşündüğünü ortaya koydu.

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince yapılan ankette, katılımcılara "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı Biden'ın cevabının yeterince sert olup olmadığı" soruldu.

Ankete katılanların yüzde 36'sı olumlu cevap verirken yüzde 56'sı "yeterince sert olmadığı", yüzde 6'sı da "çok sert olduğu" yönünde görüş belirtti.

Biden'ın da mensup olduğu Demokratların yüzde 53'ü Rusya'ya yönelik atılan adımları yeterli bulurken yüzde 43'ü yetersiz, yüzde 4'ü de "çok sert" olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçilerin ise yüzde 20'si Biden'ın yaklaşımına onay verirken yüzde 68'i "yeterince sert olmadığı", yüzde 9'u da "çok sert olduğu" yönünde yanıt verdi.

Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar konusunda yüzde 65 olumlu düşünüyor

Rusya'nın Ukrayna'yı "işgaline" karşı ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve petrol ithalatını yasaklama konusunda ise Demokratların yaklaşık yüzde 79'u, Cumhuriyetçilerin de ortalama yüzde 65'i olumlu görüş belirtti.

ABD'nin istikametinin genel olarak doğru yönde olup olmadığı şeklindeki soruya ise katılımcıların yüzde 31'i "doğru yönde" derken yüzde 68'i ise "yanlış yönde" olduğunu ifade etti.

Parti temelinde ise aynı soruya Demokratların yüzde 55'i olumlu, yüzde 43'u olumsuz, Cumhuriyetçilerin yüzde 7'si olumlu, yüzde 93'ü olumsuz olduğu yönünde cevap verdi.

17-21 Mart tarihlerinde yapılan ankete, ABD nüfusunu temsilen 1082 yetişkin katıldı.

Etiketler : abd biden rusya putin
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